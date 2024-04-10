الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يكتسح الجونة أربعة أهداف نظيفة ويتصدر دورى نايل

بيراميدز
بيراميدز

اكتسح بيراميدز نظيره الجونة بأربعة أهداف نظيفة، ضمن لقاء مؤجل من بطولة دوري نايل من لقاءات الجولة الثامنة.

وسجل رباعية بيراميدز مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي ومحمود زلاكة بالدقائق 18، 56، 70 و87 من اللقاء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة ليتصدر بطولة دوري نايل مؤقتًا، بينما وقع الجونة في المركز السابع بـ 22 نقطة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة
 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل.  

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وكان المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ضم قائمة من ٢٢ لاعبا للسفر إلى الجونة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي - أحمد فتحي  - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

بيراميدز الجونة دوري نايل بطولة دوري نايل رمضان صبحى مصطفى فتحي

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