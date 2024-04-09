بيراميدز يكشف عن قميصه الثالث.. ويواجه به الجونة الليلة

كشف نادي بيراميدز، عن قميصه الثالث للموسم الحالي بشكل رسمي، عبر صفحاته الرسمية للتواصل الاجتماعي.

وجاء الإعلان قبل ساعات عن ظهور القميص بصورة رسمية، خلال مباراة الجونة في الدوري الليلة على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

موعد مباراة بيراميدز والجونة بدوري نايل

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في أخر أيام شهررمضان الكريم، على ستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ضم قائمة من ٢٢ لاعبا للسفر إلى الجونة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة بيراميدز والجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، مصاحب بكوكب من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف بيراميدز بجدول دوري نايل

ويحتل الفريق السماوي المركز الرابع بجدول دوري نايل، برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مواجهات و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ولا يزال يمتلك بيراميدز 4 مؤجلات، أمام كلا من الجونة والمقاولون العرب وسموحة والأهلي، في الجولتين الثامنة والعاشرة والحادية عشر والرابعة عشر.

قميص بيراميدز الثالث

قميص بيراميدز الثالث

قميص بيراميدز الثالث