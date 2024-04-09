الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يكشف عن قميصه الثالث.. ويواجه به الجونة الليلة

قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث

كشف نادي بيراميدز، عن قميصه الثالث للموسم الحالي بشكل رسمي، عبر صفحاته الرسمية للتواصل الاجتماعي.

وجاء الإعلان قبل ساعات عن ظهور القميص بصورة رسمية، خلال مباراة الجونة في الدوري الليلة على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

موعد مباراة بيراميدز والجونة بدوري نايل

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في أخر أيام شهررمضان الكريم، على ستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ضم قائمة من ٢٢ لاعبا للسفر إلى الجونة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي - أحمد فتحي  - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة بيراميدز والجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، مصاحب بكوكب من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف بيراميدز بجدول دوري نايل

ويحتل الفريق السماوي المركز الرابع بجدول دوري نايل، برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مواجهات و5 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ولا يزال يمتلك بيراميدز 4 مؤجلات، أمام كلا من الجونة والمقاولون العرب وسموحة والأهلي، في الجولتين الثامنة والعاشرة والحادية عشر والرابعة عشر.

قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث
بيراميدز دوري نايل الجونة قميص بيراميدز الثالث الكشف عن قميص بيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يواجه الجونة فى مباراة العودة للانتصارات والصعود لقمة الدورى

بيراميدز يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش فى دورى نايل

رمضان صبحي أساسا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

بيراميدز يتحدى الغيابات أمام طلائع الجيش للانفراد بقمة دورى نايل

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

"طاهر" يحدز مسئولى الزمالك من كارثة تهدد مركز حراسة المرمى (صورة)

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب