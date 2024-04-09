الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يواجه الجونة فى مباراة العودة للانتصارات والصعود لقمة الدورى

الجونة خسر مباراته
الجونة خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون

يحل بيراميدز ضيفا على فريق الجونة في العاشرة مساء اليوم بملعب خالد بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن لمسابقة  دوري نايل.

الفريقان قادمان من نتيجة سلبية في الأسبوع السابع عشر حيث خسر الجونة أمام المقاولون وتعادل بيراميدز مع طلائع الجيش ويسعى كل منهما للعودة للانتصارات.

الجونة واستعادة الثقة

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز السابع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وبعد خمس مباريات متتالية دون هزيمة وجمع منها تسع نقاط خسر الفريق في الأسبوع السابع عشر أمام المقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 والتقدم للمركز الخامس.

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المركز الرابع برصيد 26 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون وسموحة والأهلي وحقق بيراميدز سبعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 16 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وتعادل مرتين في آخر ثلاث مباريات مع فاركو وطلائع الجيش وفاز على الداخلية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والوصول لقمة جدول دوري نايل.

وبعد تعادل الأهلي مع انبي أمس ارتفع عدد النقاط التي فقدها الأهلي إلى تسع نقاط بينما فقد بيراميدز 13 نقطة لذلك الفوز على الجونة يجعل بيراميدز ثاني أقل فرق الدوري فقدا للنقاط بعد الأهلي.

قائمة بيراميدز لمباراة الجونة

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي  ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه  ورمضان صبحي وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمد رضا بوبو ومحمود صابر ومحمود زلاكا وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومهند لاشين ووليد الكرتي وفيستون ماييلي ودودو الجباس.

وشهدت القائمة عودة مهند لاشين ومصطفى فتحي ووليد الكرتي بينما يغيب علي جبر ومحمود مرعي وفخري لاكاي وإسلام عيسى ويوسف أسامة نبيه .

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده سيد نافع وعماد العقاد ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل بيراميدز فريق الجونة علاء عبد العال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

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