بيراميدز يتحدى الغيابات أمام طلائع الجيش للانفراد بقمة دورى نايل

يستضيف بيراميدز فريق طلائع الجيش في العاشرة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في ختام مواجهات الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المركز الرابع برصيد 25 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة مع الجونة والمقاولون وسموحة والأهلي من الأسابيع الثامن والعاشر والحادي عشر والخامس عشر، وحقق بيراميدز سبعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 16 هدفًا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع 8 نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري والداخلية والتعادل مع زد إف سي وفاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 وتصدر جدول دوري نايل بفارق نقطة عن كل من الاتحاد السكندري وإنبي والمصري.

بيراميدز يفقد جهود ستة لاعبين

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر ومحمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمد رضا بوبو ومحمود صابر ومحمود زلاكا وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي ودودو الجباس.

وشهدت القائمة انضمام رمضان صبحي بعد أيام من وصول خطاب من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد بتلف عينة تم سحبها من اللاعب بينما يغيب عن بيراميدز كل من وليد الكرتي للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات وعلي جبر وفخري لاكاي ومهند لاشين ومصطفى فتحي ومروان حمدي.

طلائع الجيش والعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المركز التاسع برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر، وحقق طلائع الجيش خمسة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر أربع مباريات وسجل 14 هدفًا ودخل مرماه 12 هدفًا وتعادل في آخر ثلاث مباريات مع الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 23 والتقدم للمركز السادس.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد صلاح وخالد حسام طه ومعهم السيد منير حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.