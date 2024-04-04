البنك الأهلى المنتشى بالفوز على المارد الأحمر يواجه الداخلية فى دورى نايل

يستضيف البنك الأهلي فريق الداخلية في العاشرة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة، في الأسبوع السابع عشر من مسابقة دوري نايل.

البنك الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته

ويتواجد فريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وتسع هزائم، وسجل 22 هدفًا ودخل مرماه 24 هدفًا وجمع خمس نقاط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع سموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري، ثم الهزيمة أمام فاركو والفوز على الأهلى، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 والوصول للمركز العاشر.

طارق مصطفى حرص على مطالبة لاعبيه بغلق ملف الفوز على الأهلي، لأن الفرق التي تتوقف كثيرًا أمام الفوز على الأهلي والزمالك تتعرض لكبوات، خاصة أن موقف البنك الأهلي ما زال حرجًا ويحتاج لحصد أكبر عدد من النقاط.

على الجانب الآخر، يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد تسع نقاط من فوز واحد وستة تعادلات و8 هزائم، وله مباراة مؤجلة، ويملك الداخلية أضعف هجوم في دوري نايل ولم يسجل سوى خمسة أهداف ودخل مرماه 19 هدفًا.

أول اختبار لكشري مع الداخلية

مباراة الليلة هى الأولى للجهاز الفني الجديد لفريق الداخلية بقيادة أحمد كشري، الذي تولى المسئولية بعد رحيل عمر حسن، ويسعى أحمد كشري لبداية قوية مع الداخلية تؤكد قدرته على إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثاني.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للداخلية من أحمد كشري كمدير فني ومحمد شرف وأحمد رجب مدربين ومحمد زيكا كمدرب مساعد والدكتور أحمد عبداللطيف كمخطط للأحمال، وخالد الزيني كمدرب لحراس المرمى، والدكتور علي عبدالمؤمن رئيس الجهاز الطبي ومحمود شكري المدير الإداري.

يدير المباراة محمود ناصف، ويساعده أسامة عبداللطيف وأحمد زيدان، ومعهم صبحي العمراوي حكم رابع، ومحمود بسيوني حكم فيديو، ووليد عبدالرازق مساعد حكم فيديو.