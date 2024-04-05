البنك الأهلى يحقق فوزا صعبا على الداخلية.. وفاركو يفرض التعادل على إنبى

حقق فريق البنك الأهلي فوزا صعبا على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في الجولة 17 من دوري نايل.

سجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 18 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، أما فريق الداخلية فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل فاركو مع مضيفه إنبي 1/1.



وسجل إنبي هدف التقدم عن طريق علي فوزي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يدرك فاركو التعادل عن طريق وليد فرج في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ورفع إنبي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع فاركو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).