الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يحقق فوزا صعبا على الداخلية.. وفاركو يفرض التعادل على إنبى

البنك الأهلي
البنك الأهلي

حقق فريق البنك الأهلي فوزا صعبا على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في الجولة 17 من دوري نايل.

سجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 18 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، أما فريق الداخلية فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل فاركو مع مضيفه إنبي 1/1.

وسجل إنبي هدف التقدم عن طريق علي فوزي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يدرك فاركو التعادل عن طريق وليد فرج في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع إنبي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع فاركو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

البنك الأهلي الداخلية فاركو انبى بطولة دوري نايل

مواد متعلقة

الاتحاد السكندرى يتقدم على المصرى بهدف فى الشوط الأول

البنك الأهلى المنتشى بالفوز على المارد الأحمر يواجه الداخلية فى دورى نايل

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يتمسك باللعب فى استاد القاهرة.. وتركى آل الشيخ يوضح

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لمواصلة دعم إسرائيل

بقدرة 10 ميجاوات.. محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالي رمضان فى المعز

زحام شوارع خان الخليلي والقهاوي في رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى