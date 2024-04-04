الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندري يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

المصري والاتحاد السكندري
المصري والاتحاد السكندري

أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي، بالتقدم بهدف دون رد في الجولة 17 من بطولة دوري نايل.

سجل الهدف باهر المحمدي مدافع المصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

جاء الهدف بعدما أرسل شريف رضا الكرة لداخل منطقة الجزاء وحاول باهر المحمدي تشتيت الكرة من على القائم الأول ولكن مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وسجل مابولولو هدف ثاني في الدقيقة 15 لكن بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على مابولولو لصالح باهر المحمدي قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 20 كريم العراقي أرسل تمريرة من جهة اليمين قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ميدو جابر أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 43، صلاح محسن توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة على يسار الحارس مهدي سليمان ولكن تصدى لها الأخير.

الاتحاد السكندرى المصرى البورسعيدى بطولة دوري نايل الأنجولي كر يستوفاو مابولولو مباراة الاتحاد والمصري

مواد متعلقة

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام المصري في الدوري

فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

عاجل.. بشائر الخروج من الأزمة الاقتصادية.. خبراء: زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ٤٠ مليار دولار تسهم فى جذب الاستثمارات المباشرة

متحدث الزمالك: سنواجه الأهلى على ستاد القاهرة يوم 15 أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى