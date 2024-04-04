الاتحاد السكندري يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي، بالتقدم بهدف دون رد في الجولة 17 من بطولة دوري نايل.

سجل الهدف باهر المحمدي مدافع المصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

جاء الهدف بعدما أرسل شريف رضا الكرة لداخل منطقة الجزاء وحاول باهر المحمدي تشتيت الكرة من على القائم الأول ولكن مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وسجل مابولولو هدف ثاني في الدقيقة 15 لكن بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على مابولولو لصالح باهر المحمدي قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 20 كريم العراقي أرسل تمريرة من جهة اليمين قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ميدو جابر أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 43، صلاح محسن توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة على يسار الحارس مهدي سليمان ولكن تصدى لها الأخير.