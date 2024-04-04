الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام المصري في الدوري

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر أمام المصري البورسعيدي في الجولة 17 من دوري نايل هذا الموسم.

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - كريم الديب

خط الوسط: خالد الغندور - عمر الوحش - عبد الغني محمد - أحمد عادل - بنجامين بواتنج

خط الهجوم: مابولولو

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح - إسلام أبو سليمة - رجب عمران - بيكالي أوبامي - عمرو صالح - ناصر ناصر - هاني الطامي - أحمد عيد - الحبيب حسن

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الاتحاد السكندرى المصرى البورسعيدى بطولة دوري نايل الأنجولي كر يستوفاو مابولولو طارق العشري

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