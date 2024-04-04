مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام المصري في الدوري

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر أمام المصري البورسعيدي في الجولة 17 من دوري نايل هذا الموسم.

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - كريم الديب

خط الوسط: خالد الغندور - عمر الوحش - عبد الغني محمد - أحمد عادل - بنجامين بواتنج

خط الهجوم: مابولولو

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح - إسلام أبو سليمة - رجب عمران - بيكالي أوبامي - عمرو صالح - ناصر ناصر - هاني الطامي - أحمد عيد - الحبيب حسن

اقرأ أيضا.. دورى نايل.. المصرى يدافع عن الصدارة أمام رغبة الاتحاد السكندرى فى دخول المربع الذهبى