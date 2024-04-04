الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد عودته للتدريبات.. هل يلحق محمد الشناوى بمباراة القمة فى الدورى؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، إن مشاركة حارس المرمى محمد الشناوي في التدريبات الجماعية لا تعني جاهزيته لخوض المباريات خلال الفترة القليلة المقبلة.


وأوضح طبيب الأهلي، في تصريحات، أن "الشناوي" عاد من ألمانيا بعدما خضع لفحوصات مكثفة لدى الطبيب، الذى أجرى جراحة له بالكتف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي أُقيمت مؤخرًا بكوت ديفوار.


وأشار إلى أن محمد الشناوي كان قد سافر إلى ألمانيا لتنفيذ برنامج تأهيلي لدى نفس الطبيب، ومع عودته لديه برنامج تدريبي تدريجي يشارك بشكل تدريجى ودون التحامات لفترات زمنية متباينة بالكرة لا تزيد مدتها على 30 دقيقة تزيد بشكل يومي.


ولفت إلى أن "الشناوي" سيكون لائقًا بشكل كامل فى غضون ثلاثة أسابيع، ولكنه خارج الحسابات الفنية للفريق حتى موعد مباراة الزمالك في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أنه التزم بشكل كبير جدًا الفترة الماضية، لدرجة أنه كان يؤدي ثلاث فترات علاجية يوميًا من أجل العودة إلى الملاعب في أقرب فرصة.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لسيمبا التنزاني


 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء أمس، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو مدير الكرة.

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة.

محمد الشناوي الاهلى الزمالك كولر أحمد جاب الله طبيب الأهلي

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