الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر إقامته في العاشرة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة، جيلاس قناوي، ميدو جابر، صلاح محسن

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، يوسف الجوهري،، امادو باه،احمد عيد، إسلام عطية، سمير فكري، محمد الشامي

ويغيب عن اللقاء كل من: حسين السيد للايقاف لحصولة على الانذار الثالث بمبارة زد بالجولة الماضية، أحمد أيمن منصور، ليستويل امانكونا، حسين فيصل، عبدالرحيم دغموم للاصابة.

يدير اللقاء كل من عبد العزيز السيد حكما للساحة ومعه هاني عبد الفتاح وشهاب راشد كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا ويتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

اقرأ أيضا.. بعد التعديل.. مواعيد مباريات الجولة الـ 17 بالدورى فى غياب الأهلى والزمالك

المصرى البورسعيدى الاتحاد السكندرى فخر الدين بن يوسف بطولة دوري نايل مباراة المصري والاتحاد السكندري

مواد متعلقة

رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي

تصعيد رباعى ناشئى المصرى البورسعيدى للتدريب مع الفريق الأول

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى