فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر إقامته في العاشرة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري نايل.



جاء تشكيل المصري على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود جاد.



خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.



خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة، جيلاس قناوي، ميدو جابر، صلاح محسن



خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.



فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:



عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، يوسف الجوهري،، امادو باه،احمد عيد، إسلام عطية، سمير فكري، محمد الشامي



ويغيب عن اللقاء كل من: حسين السيد للايقاف لحصولة على الانذار الثالث بمبارة زد بالجولة الماضية، أحمد أيمن منصور، ليستويل امانكونا، حسين فيصل، عبدالرحيم دغموم للاصابة.



يدير اللقاء كل من عبد العزيز السيد حكما للساحة ومعه هاني عبد الفتاح وشهاب راشد كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا ويتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

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