الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تصعيد رباعي ناشئي المصري البورسعيدي للتدريب مع الفريق الأول

علي ماهر
علي ماهر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، وبعد التنسيق مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي تصعيد الرباعي ابراهيم ناجي وأبو الفتح أشرف وعماد عبد المعبود ومحمد صالح "الزيز" لاعبي فريق تحت 20 عامًا  للتدريب مع الفريق الأول اعتبارًا من غدا الجمعة بمعسكر الفريق الحالي بالقاهرة.

ويأتي ذلك، ضمن استعدادات النسر البورسعيدي، لمواجهة المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ومن المقرر إقامة المباراة، مساء الاثنين المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن اللاعبين ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود يشغلان مركز قلبي الدفاع، بينما يشغل أبو الفتح أشرف لاعب خط الوسط المدافع، فيما يشغل محمد صالح "الزيز" مركزي لاعب خط الوسط المهاجم والجناح الأيمن.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق البورسعيدي، قد حقق فوزا هاما على حساب بلدية المحلة، في الجولة الماضية بدوري نايل، بنتيجة 3/0.

وقاد هذا الفوز الفريق البورسعيدي، لاقتحام المربع الذهبي بمسابقة دوري نايل، حيث جاء في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، وبفارق 3 نقاط عن إنبي المتصدر برصيد 23 نقطة.

علي ماهر المصرى تصعيد رباعي المصري للناشئين الجهاز الفني للمصري رباعي المصري تحت 20 عاما

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