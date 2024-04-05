الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رمضان صبحي أساسا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بدوري نايل

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة  من الدور الأول بدوري نايل.

وشهد تشكيل السماوي الأساسي، تواجد جناح الفريق الدولي والمنتخب الأوليمبي، رمضان صبحي أساسا في وسط الملعب الهجومي، على الرغم من أزمة اللاعب الأخيرة المتعلقة بتعاطي للمنشطات

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق  - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودر الجباس.

 

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