رمضان صبحي يطلب تحليل العينة B لإثبات عدم تعاطيه المنشطات

مازالت توابع تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي لكرة القدم، الخاصة بإيجابية عينة جناح فريق بيراميدز الدولي والمنتخب الوطني الأوليمبي، رمضان صبحي، التي قد تعجل بنهاية مسيرة اللاعب داخل المستطيل الأخضر، تزالزل الوسط الرياضي بكل قوة.

لذلك قرر رمضان الطرق على جميع الأبواب الممكنة وغير الممكنة، لإنقاذ مسيرته الكروية من الانتهاء مبكرا خلال الفترة المقبلة، حيث طلب من اللجنة المنظمة لمكافحة المنشطات، تحليل العينة B لإثبات عدم تعاطيه المنشطات.

ويأتي طلب رمضان صبحي، في ظل المصير المجهول الذي أصبح ينتظر مستقبل اللاعب كرويا داخل المستطيل الأخضر، في حالة ثبؤت إيجابية العينة.

وينتظر اللاعب عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح من سنتين لثلاثة، في حالة ثبؤت إيجابية العينة.

كان جمال علام، رئيس الجبلاية الحالي، قد أدلى في وقت سابقة بتصريحات إذاعية، تؤكد تعاطي جناح بيراميدز الدولي والمنتخب الوطني الأوليمبي رمضان صبحي للمنشطات.

وعقب تصريح رئيس الجبلاية، شن مسئولوه بيراميدز، هجوما عنيفا على اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي، جاء نصه كالتالي..

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن ما هو منسوب إلى لاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلاً عن أسبابها والغرض الحقيقي منها ومؤكداً أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز.

وأبدى سعيد اندهاشه من الخرق الصارخ الذي ارتكبه رئيس اتحاد الكرة، للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة وأن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم، أو حتى انتظارا لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية، خاصة وأن المسئول عن إعلان أي أمور تخص موقف اللاعبين هي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دون غيرها.

أضاف المدير الرياضي، أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة الذي بصفته المسئول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين وأن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، فإننا نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب بشأن ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر.

أوضح هاني سعيد أن رمضان صبحي، أبلغه برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد السيد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية.