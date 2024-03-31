الأحد 31 مارس 2024
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رياضة

عاجل| رئيس اتحاد الكرة يعلنها: إيجابية عينة رمضان صبحى للمنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، عن أن منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحى، لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأوضح علام، خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الضهر"، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" على موجات (93.7) قائلا: "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحي للتأكد من تناول المنشّطات أم لا، قبل توقيع الإيقاف عليه".

ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

تقول لوائح ونصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن هناك مدونة سلوك بشأن المنشطات، وإن أي لاعب يمكن سحب عينة منه لاختبار تعاطيه المنشطات أم لا.. ويسمح "فيفا" للاعبين بالخضوع لاختبار المنشطات بصحبة طبيب الفريق أو زملاء لهم.

وبالنسبة لعقوبات تناول المنشطات، فإن من يرتكب جريمة تناول عقار تحسين الأداء فإنه يحظر من ممارسة اللعبة لمدة تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات، وقد تصل للحظر النهائي.

في حالة كان تناول العقار غير مقصود، وتم إثبات هذا الأمر، فإن العقوبة قد تصل إلى عامين، ولو كان المتعاطي يعلم فقد تصل إلى الضعف.

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ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

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