أول تعليق من إدارة بيراميدز على منشطات رمضان صبحي

مصدر بالنادي: اللاعب يمر بظروف نفسية سيئة

أعلن مسؤولو براميدز تمسّكهم ببراءة رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، من تهمة تعاطى المنشطات.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادى أن عينة رمضان صبحي كانت تالفة ومن الطبيعى أن يخضع لأخذ عينة جديدة قبل أن يتعرض اللاعب لحملة "تشهير ممنهجة"، بحسب قوله.

أضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن رمضان صبحي لاعب دولى ويعرف خطورة تعاضي أى مواد محظورة وسبق أن خضع أكثر من مرة للمنشطات أثناء مشاركة الفريق في دورى أبطال افريقيا وجاءت جميعها سليمة ولا بدّ أن يكون هناك فرضة للاعب لتأكيد براءته من تهمة تعاطي المنشطات.

وتابع أن اللاعب يمر بظروف نفسية سيئة ويرفض التعليق وينتظر الرد بشكل عملى والخضوع لأكبر المعامل المعترف بها حتى يؤكد برءاته من هذه التهمة.

من جانبه، كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة أن منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحى، لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأوضح علام، خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الضهر"، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" على موجات (93.7) قائلاً:"سيتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحي؛ للتأكد من تناول المنشّطات أم لا، قبل توقيع الإيقاف عليه".

وتقول لوائح ونصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن هناك مدونة سلوك بشأن المنشطات، وإن أي لاعب يمكن سحب عينة منه لاختبار تعاطيه المنشطات أم لا.. ويسمح "فيفا" للاعبين بالخضوع لاختبار المنشطات بصحبة طبيب الفريق أو زملاء لهم.

بالنسبة لعقوبات تناول المنشطات، فإن مَن يرتكب جريمة تناول عقار تحسين الأداء، فإنه يحظر من ممارسة اللعبة لمدة تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات، وقد تصل للحظر النهائي.

في حالة كان تناول العقار غير مقصود وتم إثبات هذا الأمر، فإن العقوبة قد تصل إلى عامين، ولو كان المتعاطي يعلم فقد تصل إلى الضعف.