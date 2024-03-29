الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. رمضان صبحى يعطل مفاوضات بيراميدز.. هل ينضم جناح السماوى للزمالك؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن آخر كواليس ملف رحيل نجم الفريق الدولي والمنتخب الوطني الأول رمضان صبحي، إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز: رمضان صبحي من أعمدة الفريق الرئيسية ولكن؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ملف رحيل رمضان صبحي من عدمه، في يد إدارة النادي السماوي أولًا والجهاز الفني ثانيًا".

وأضاف: "رمضان صبحي من أهم أعمدة الفريق الرئيسية التي لا غنى عنها، إذ لا بد من معرفة رأي المدير الفني للفريق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، قبل اتخاذ أي قرار".

وأكمل: "هناك عوامل أخرى، ستكون الفيصل في الموافقة على رحيل رمضان للزمالك، لا سيما أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع بيراميدز لمدة موسم ونصف الموسم".

ولا يحق لرمضان صبحي الانتقال إلى أي نادٍ الفترة المقبلة محليًا أو خارجيًا، إلا بعد الرجوع لإدارة النادي وفي حالة توقيعه على أي عقود ستكون غير قانونية.

وأردف: "لن نجبر أحدًا على البقاء معنا مهما كانت قوته التأثيرية داخل الفريق، طالما كانت رغبته الأساسية الرحيل للاحتراف الخارجي أو الانتقال لأي نادٍ داخل مصر".

وأوضح: "بعد معرفة رأي المدير الفني ورغبة اللاعب، سيكون المقابل المادي الذي تحصل عليه إدارة بيراميدز نظرًا لرحيل رمضان، هو الفيصل في تحديد وجهته المقبلة محليًا أو خارجيًا".

وأتم: "تم عقد جلسات مكثفة مع اللاعب على مدار الأيام الماضية، لإقناعه بتمديد عقده مع بيراميدز، ونحن في انتظار معرفة موقف رمضان صبحي النهائي".

تجدر الإشارة إلى أن اسم رمضان صبحي، جناح الأهلي الأسبق ونادي بيراميدز الحالي، يرتبط دائمًا مع كل فترة انتقالات سواء كانت شتوية أو صيفية، بالانتقال إلى الزمالك، خاصة بعد رحيل قائد السماوي السابق عبدالله السعيد للزمالك مؤخرًا.

يذكر أن رمضان صبحي، قد انتقل لصفوف بيراميدز، في صيف عام 2020، قادمًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، عقب انتهاء إعارته مع القلعة الحمراء، وذلك لمدة 5 مواسم.

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