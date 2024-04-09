مواعيد مباريات اليوم 30 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، كذلك مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الجونة ضد بيراميدز في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الجونة و بيراميدز في دوري نايل: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة أرسنال و بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الليبرتادوريس

- مباراة إستوديانتس لابلاتا ضد ذا سترونجيست: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

- مباراة جريميو ضد هواتشيباتو: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

- مباراة فلومينينسي ضد كولو كولو: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة ليبرتاد ضد ديبورتيفو تاشيرا: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره زد، يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام زد في دوري نايل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس الموافق 11 أبريل، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.