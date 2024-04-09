الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 30 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم 30 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، كذلك مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الجونة ضد بيراميدز في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة 

 - مباراة الجونة و بيراميدز في دوري نايل: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

- مباراة أرسنال و بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2

- مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الليبرتادوريس

- مباراة إستوديانتس لابلاتا ضد ذا سترونجيست: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

- مباراة جريميو ضد هواتشيباتو: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

- مباراة فلومينينسي ضد كولو كولو: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

- مباراة ليبرتاد ضد ديبورتيفو تاشيرا: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

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أرسنال يسعى للثأر من "عشرية" بايرن ميونخ في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

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نهائى مبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا.. الليلة

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره زد، يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام زد في دوري نايل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس الموافق 11 أبريل، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في الدوريات العالمية والمحلية

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أرسنال يسعى للثأر من "عشرية" بايرن ميونخ في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري نايل دوري ابطال اوروبا مواعيد مباريات الأهلي القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة الدورى المصرى مباراة الجونة و بيراميدز مباراة أرسنال و بايرن ميونخ مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

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مواعيد مباريات اليوم 29 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

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