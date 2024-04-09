الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في الدوريات العالمية والمحلية

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 محور تساؤل من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم في العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في الدوريات العالمية والمحلية

ننشر للقراء مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 والتي تحظى على اهتمام الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل اللاعبين ويرغب الكثيرين في الاستمتاع بمشاهدة المباريات والتي جاءت كما يلي:-

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

  • موعد مباراة نادي آرسنال الإنجليزي ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • موعد مباراة نادي ريال مدريد الإسباني ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة الثامنة مساء.
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سفيان رحيمي يُطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة العين والنصر

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة

مباريات كأس الليبرتاوديروس اليوم

  • موعد مباراة نادي إستوديانتس لابلاتا الارجنتيني ضد نادي ذا سترونغيست بوليفيا في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • موعد مباراة نادي غريميو البرازيلي ضد نادي هواتشيباتو تشيلي في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • موعد مباراة نادي فلومينينسي البرازيل ضد نادي كولو كولو تشيلي في تمام الساعة السابعة مساء.
  • موعد مباراة نادي ليبرتاد باراغواي ضد نادي دبيور تيفوتاشيرا فنزويلا في تمام الساعة الثامنة مساء.
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تعديل موعد مباراة حرس الحدود وغزل المحلة بدورى المحترفين

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فى غياب الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ 18 بدورى نايل

مباريات الدوري الانجليزي اليوم 

  • موعد مباراة نادي بريستون نورث ايند ضد نادي هيديرسفليد تاون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
  • موعد مباراة نادي ميلوول ضد نادي ليستر سيتي في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • موعد مباراة نادي بليموث ارجايل ضد نادي كوينز بارك رينجرز في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • موعد مباراة نادي شيفيلد وينزداي ضد نادي نوريتش سيتي  في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • موعد مباراة نادي ساوثهامبتون ضد نادي كوفنتري سيتي في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • موعد مباراة نادي ليدز يونايتد ضد نادي سندريلا في تمام الساعة الثامنة مساء.

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جدول مواعيد مباريات يوم 29 من رمضان 2024.. والقنوات الناقلة لها

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