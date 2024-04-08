الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 29 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم 29 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، بجانب مباراة الكلاسيكو بين الهلال ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة 

- مباراة الأهلي ضد إنبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- مباراة أودينيزي ضد إنتر ميلان: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة 

- مباراة الاتحاد ضد الوحدة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة   SSC EXTRA 1 HD

- مباراة الهلال ضد النصر: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

 

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قبل مواجهة الأهلى.. تاريخ مواجهات مازيمبى على ملعب "لوبومباشى" فى البطولات الإفريقية

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره إنبي، على إستاد “القاهرة الدولي”، اليوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 16 لبطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في دوري نايل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس الموافق 11 أبريل، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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