الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هلال مطروح يستعد لمواجهة سبورتنج في مباراة تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين

فريق المنصورة
فريق المنصورة

تستعد فرق دوري القسم الثاني "ب" لاستئناف المسابقة بعد عيد الفطر المباراة وسط منافسة ساخنة في المجموعتين الثانية والثالثة على الصعود لدوري المحترفين .

فريق هلال مطروح الذي يقوده علي عاشور نجم المقاولون السابق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة "2" برصيد 26 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن سبورتنج المتصدر خاض مبارتين وديتين فاز في الأولى على الترام 3-1 وتعادل في الثانية مع أصحاب الجياد بهدف لكل منهما.

وسيدخل فريق هلال مطروح معسكرا مغلقا أخر أيام عيد الفطر حتى يتمكن الجهاز الفني من تجهيز اللاعبين بشكل كامل لمواجهة سبورتنج الحاسمة خاصة انه يأمل في تحقيق حلم جماهير مطروح بصعود الفريق لدوري المحترفين.

وفي أخر مبارياته الودية فاز فريق الأوليمبي بقيادة أحمد سمير نجم الزمالك السابق على بروكسي بهدف سجله حسن موسى وأكد أحمد سمير أن الجهاز الفنى وضع برنامجا تدريبا خلال فترة توقف الدوري وخاض الفريق خمس مباريات ودية .

وأشار أحمد سمير إلى أن الأوليمبي حقق أربعة انتصارات متتالية قبل توقف الدوري وسيخوض مباراتي الحمام والمجد المتبقيتين بشعار لابديل عن الفوز دون النظر لنتائج المنافسين.

ويتصدر فريق سبورتنج المجموعة الثالثة "2"برصيد 29 نقطة يليه هلال مطروح والأوليمبي ولكل منهما 26 نقطة وفريق الحمام 25 نقطة .

ويتبقى لسبورتنج مباراتين مع هلال مطروح و شباب كوم حمادة وسيلعب هلال مطروح مع سبورتنج و الأسكندرية للبترول وسيلعب الأوليمبي مع الحمام و المجد بينما سيلتقي الحمام مع الأوليمبي ودلفي .

فريق الأوليمبي

وفي المجموعة الثالثة "1" يترقب الجميع المواجهة المنتظرة بين المنصورة المتصدر برصيد 34 نقطة ووصيفه مركز شباب القزازين 32 نقطة المقرر إقامتها يوم 17 أبريل الجاري .

ولعب مركز شباب القزازين مباراتين وديتين تعادل في الأولى مع بورفؤاد بهدفين لكل منهما وخسر الثانية أمام القناة بهدف دون رد بينما لعب المنصورة مباراتين وديتين فاز فيهما على منية النصر ورأس البر بنتيجة واحدة 3-1 .

دوري القسم الثاني ب هلال مطروح الأوليمبي المنصورة مركز شباب القزازين

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