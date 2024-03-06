الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دمنهور يستضيف هلال مطروح والأوليمبي يواجه طلائع الأسطول في القسم الثاني "ب"

فريق دمنهور
فريق دمنهور

في ظل منافسة مشتعلة بين ستة فرق على الصعود لدوري المحترفين تقام في الثالثة عصر اليوم مباريات الأسبوع السادس عشر للمجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلنقي سبورتنج مع دلفي ودمنهور مع هلال مطروح والمجد السكندري مع مركز شباب كوم حمادة والأوليمبي مع طلائع الأسطول والإسكندرية للبترول مع الحمام .

سيورتنج يدافع عن الصدارة 

يستضيف سبورتنج المتصدر برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق دلفي السادس برصيد 22 نقطة في مواجهة قوية يسعى خلالها سبورتنج للفوز والاحتفاظ بالقمة كما يسعى دلفي للفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة .

وحقق سبورتنج سبعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا بينما حقق دلفي خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا.

فريق سبورتنج

ويستضيف الأوليمبي الثاني برصيد 23 نقطة بقيادة أحمد سمير فريق طلائع الأسطول الثامن برصيد 18 نقطة وحقق الأوليمبي الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة ويبحث عن الفوز الرابع على التوالي للصعود لقمة المجموعة في حالة هزيمة سبورتنج أمام دلفي .

أيضا تحسنت نتائج طلائع الأسطول واقترب من البقاء بالقسم الثاني "ب" ويبحث عن نتيجة ايجابية لتعزيز طموحاته في البقاء .

وفي أقوى مباريات اليوم يستضيف دمنهور فريق هلال مطروح ولكل منهما 23 نقطة  من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وأربع هزائم ويتفوق دمنهور هجوميا وسجل 14 هدفا مقابل 11 هدفا لهلال مطروح الذي يتفوق دفاعيا ودخل مرماه تسعة أهداف بينما اهتزت شباك دمنهور  11 مرة.

كوم حمادة وإيقاف نزيف النقاط 

ويسعى مركز شباب كوم حمادة لإيقاف نزيف النقاط عندما يحل ضيفا على المحد السكندري السابع برصيد 18 نقطة وتراجعت نتائج مركز شباب كوم حمادة ونحول من المنافسة على القمة إلى صراع الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث بعدما توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

ويحل الحمام الخامس برصيد 22 نقطة ضيفا على فريق الإسكندرية للبترول الأخير برصيد 11 نقطة في مباراة تعني الكثير للفريقين اللذينسعى كل منهما للفوز الحمام للاستمرار في سياق القمة والإسكندرية للبترول لاحتفاظ بأماله في البقاء.

القسم الثاني ب دمنهور هلال مطروح الأوليمبي طلائع الأسطول

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