المنصورة يهزم كفر الشيخ بثلاثية بدوري القسم الثاني "ب "

احتفظ المنصورة بقمة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب"، بعد فوزه خارج أر ضه على كفر الشيخ 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الخامس عشر، وأدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم ليرتفع رصيد المنصورة إلى 33 نقطة، ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند 16 نقطة، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنصورة بهدف سجله خالد رسلان، وفي الشوط الثاني سجل محمد عبد القادر الهدف الثاني ثم قلص عصام مرزوق الفارق لكفر الشيخ، قبل أن يضيف إيهاب فؤاد الهدف الثالث للمنصورة

واحتفظ مركز شباب القزازين بالمركز الثاني بعد فوزه على مركز شباب تلا بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد خالد عبد الفتاح، ليرتفع ر صيد القزازين إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند خمس نقاط، انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب القزازين بهدف سجله محمد سعيد "جهينة " في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني سجل عمار القزاز الهدف الثاني للقزازين.

وتعادل بايونيرز مع مالية كفر الزيات بدون أهداف، في المباراة التي أدارها الحكم علي الغزناوي ليرتفع رصيد مالية كفرالزيات إلى 25 نقطة ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 23 نقطة .

وتعادل بني عبيد مع الصيد بالمحلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الوهاب ليرتفع رصيد بني عبيد إلى 18 نقطة ويرتفع رصيد الصيد بالمحلة إلى 17 نقطة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن يوسف لبني عبيد وتعادل زكريا محمد لصيد المحلة.

وفاز نبروه على بلقاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم علي طلبة ليرتفع رصيد نبروه إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد بلقاس عند تسع نقاط، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل هشام أسامة لبلقاس وتعادل إسلام أسامة لنبروه وأضاف محمد بيبو هدف الفوز لنبروه .