الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القسم الثانى "ب".. كفر الشيخ يستضيف المنصورة والقزازين يواجه مركز شباب تلا

المنصورة فاز في مباراته
المنصورة فاز في مباراته الأخيرة على بني عبيد

في حلقة جديدة من مسلسل التنافس بين المنصورة ومركز شباب القزازين على الصعود لدوري المحترفين تقام في الثالثة عصر اليوم مباريات الأسبوع الخامس عشر للمجموعة الثالثة "1 " في دوري القسم الثاني "ب" وأهمها مباراتي المنصورة مع كفر الشيخ ومركز شباب القزازين مع مركز شباب تلا.

المنصورة يدافع عن القمة

المنصورة المتصدر برصيد 30 نقطة والفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة بقيادة عبد اللطيف الدوماني يحل ضيفا على فريق كفر الشيخ السابع برصيد 16 نقطة وحقق المنصورة 8 انتصارات وتعادل ست مرات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف ويرفع شعار لابديل عن الفوز للمحافظة على فارق النقاط مع القزازين ومالية كفر الزيات كما يلتقي بايونيرز مع مالية كفر الزيات وبني عبيد مع الصيد بالمحلة ونبر وه مع بلقاس.

ويحل مركز شباب القزازين الثاني برصيد 26 نقطة بقيادة سامح العربي ضيفا على فريق مركز شباب تلا الأخير برصيد خمس نقاط وحقق مركز شباب القزازين سبعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف لكنه لم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وتعادل مع مالية كفر الزيات ونبروه وبلقاس وخسر أمام بايونيرز ويسعى للعودة للانتصارات وتقليص الفارق مع المنصورة إذا تعثر أمام كفر الشيخ.

مواجهة قوية بين بايونيرز وكفر الزيات

وفي مواجهة قوية يستضيف بايونيرز الرابع برصيد 22 نقطة فريق مالية كفر الزيات الثالث برصيد 24 نقطة ويسعى كل فريق للفوز لانعاش أماله في المنافسة على قمة المجموعة خاصة إذا فشل المنصورة في الفوز على كفر الشيخ.

وحقق بايونيرز خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا بينما حقق مالية كفر الزيات ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 19 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة.

وفي باقي المباريات يستضيف بني عبيد السادس برصيد 17 نقطة فريق الصيد بالمحلة الثامن برصيد 16 نقطة ويحل نبروه الخامس برصيد 21 نقطة ضيفا على فريق بلقاس التاسع برصيد 9 نقاط في مباراة مهمة لبلقاس الذي يسعى للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث.

القسم الثاني ب المنصورة مركز شباب القزازين كفر الشيخ مركز شباب تلا

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