الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. الترسانة يواصل انتصاراته وديروط يهزم كيما والألومنيوم يتعادل مع شبان قنا

مباراة الترسانة وتليفونات
مباراة الترسانة وتليفونات بني سويف

احتفظ فريق ديروط بقمة المجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه خارج ملعبه على كيما أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم يحيى نابو ليرتفع رصيد ديروط إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد كيما أسوان عند 19 نقطة.

وفقد الألومنيوم نقطتين في سباق القمة وتعادل مع شبان قنا بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العواض ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 28 نقطة ويرتفع رصيد شبان قنا إلى 14 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم شبان قنا بهدف سجله حميدو كمارا من ركلة جزاء في الدقيقة 15 وفي الشوط الثاني سجل أحمد وجيه هدف التعادل للألومنيوم

وفاز الأقصر على طهطا بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جلال ليرتفع رصيد الأفصر إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد طهطا عند 16 نقطة.

وفاز أسمنت أسيوط على ملوي 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو يوسف ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند ست نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم ملوي بهدف سجله حمادة إيسيان وفي الشوط الثاني سجل فرانسس وأزارو هدفين لأسمنت أسيوط  

وفي المجموعة الأولى "2" واصل الترسانة انتصاراته وهزم تليفونات بني سويف بهدف دون رد ليرتفع رصيد الترسانة إلى 36 نقطةويتوقف رصيد تليفونات بني سويف عند عشر نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل محمد الفيل هدف الفوز للترسانة.

وتعادل مركز شباب مغاغة مع المنيا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم حمادة عبد الراضي ليرتفع رصيد المنيا إلى 20 نقطة ويرتفع رصيد مركز شباب مغاغة إلى عشر نقاط.

وفاز نجوم مصرعلى الواسطى بهدف دون رد  في المباراة التي أدارها الحكم أبوبكر عبد الحي ليرتفع رصيد نجوم مصر إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد الواسطى عند 12 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل محمود موسى هدف الفوز لنجوم مصر.

 

القسم الثاني ب ديروط الالومنيوم الترسانة شبان قنا

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