ديروط يواجه كيما والترسانة يحتفل بالصعود أمام تليفونات بنى سويف.. اليوم

تقام في الثالثة عصر اليوم 8 مباريات في الأسبوع الخامس عشر للمجموعة الأولى "1" و"2" في دوري القسم الثاني "ب".

في المجموعة الأولى "1" يلتقي أسمنت أسيوط مع ملوي والأقصر مع طهطا وكيما أسوان مع ديروط وشبان قنا مع الألومنيوم ويحصل فريق قوص على راحة.

منافسة ساخنة بين ديروط والألومنيوم

وانحصرت المنافسة على الصعود لدوري المحترفين بين ديروط المتصدر برصيد 29 نقطة من 13 مباراة والألومنيوم الثاني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة ويسعى الفريقان للفوز للاستمرار في المنافسة التي قد تحسم في الأسبوع الأخير.

في المقابل المنافسة على تجنب الهبوط لدوري القسم الثالث تشمل فريقي قوص ورصيده 8 نقاط من 13 مباراة وملوي ست نقاط من 12 مباراة لذلك يسعى ملوي للفوز على أسمنت أسيوط للوصول للنقطة التاسعة والتقدم بفارق نقطة واحدة عن قوص.

فريق ديروط

الترسانة يواجه تليفونات بني سويف

وفي المجموعة الأولى "2" يلتقي تليفونات بني سويف مع الترسانة والفيوم مع مركز شباب طامية والواسطى مع نجوم مصر ومركز شباب مغاغة مع المنيا ويحصل فريق بني مزار على راحة.

ويتصدر الترسانة المجموعة برصيد 33 نقطة وحسم تأهله لدوري المحترفين لذلك يستغل الجهاز الفني بقيادة حسين شكري المباريات الثلاث المتبقية للفريق في منح الفرصة للاعبين الذين لم يكن لهم دور كبير مع الفريق خلال المواجهات السابقة لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في القائمة للمباراتين الفاصلتين أمام أول المجموعة الأولى "1" والذي يصعد الفائز بهما لدورة الترقي للتأهل للدوري الممتاز.

ويضم صراع الهبوط للقسم الثالث أربعة فرق هي الواسطى برصيد 12 نقطة من 12 مباراة وبني مزار وله عشر نقاط من 13 مباراة وتليفونات بني سويف عشر نقاط من 12 مباراة ومركز شباب مغاغة تسع نقاط من 13 مباراة.