الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القسم الثاني ب.. المنصورة يتعادل مع الصيد بالمحلة والقزازين يهزم بني عبيد

مباراة المنصورة والصيد
مباراة المنصورة والصيد بالمحلة

اشتعلت المنافسة على قمة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني “ب “ بعد تعادل المنصورة وفوز مركز شباب القزازين ومالية كفر الزيات واحتفظ سبورتنج بصدارة المجموعة الثالثة ”2” في المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس عشر.

في ملعبه تعادل المنصورة مع الصيد بالمحلة بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد المنصورة إلى 34 نقطة ويرتفع رصيد الصيد بالمحلة إلى 18 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم صيد المحلة بهدف وتعادل ضياء للسيد للمنصورة 

وفاز مركز شباب القزازين علي بني عبيد بهدف دون رد ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد بني عبيد عند 18 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل هشام نوح هدف الفوز للقزازين .

وفاز مالية كفر الزيات على مركز شباب تلا بهدفين مقابل هدف  ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 28 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند خمس نقاط  ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم هشام سرحان لمركز شبب تلا وتعادل علاء متولي لمالية كفر الزيات من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني سجل عبد الله الرويني هدف الفوز لمالية كفر الزيات .

واستعاد فريق كفر الشيخ نغمة الانتصارات وهزم بلقاس بملعبه يهدف دون رد ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد بلقاس عند تسع نقاط . 

وتعادل نبروه مع بايونيرز بدون أهداف ليرتفع رصيد نبروه إلى 25 نقطة ويرتفع رصيد بايونيرز إلى 24 نقطة.

وفاز مالية كفر الزيات على مركز شباب تلا بهدفين مقابل هدف  ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 28 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند خمس نقاط  ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم هشام سرحان لمركز شبب تلا وتعادل علاء متولي لمالية كفر الزيات من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني سجل عبد الله الرويني هدف الفوز لمالية كفر الزيات .

واستعاد فريق كفر الشيخ نغمة الانتصارات وهزم بلقاس بملعبه يهدف دون رد ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد بلقاس عند تسع نقاط . 

وفي المجموعة الثاني “ ب ” احتفظ سبورتنج بالقمة بعد فوزه على دلفي بهدف دون رد ليرتفع رصيد سبورتنج إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد دلفي عند 22 نقطة.

وفاز الأوليمبي على طلائع الأسطول 2-1 ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 26 نقطة ويتوقف رصيد طلائع الأسطول عند 18 نقطة.

وفاز المجد السكندري على مركز شباب كوم حمادة  بهدف دون رد ليرتفع رصيد المجد إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد شباب كوم حمادة عند 15 نقطة نقطة.

وفاز هلال مطروح على دمنهور 3-1 ليرتفع رصيد هلال مطروح إلى 26 نقطة ويتوقف رصيد دمنهور عند 23 نقطة.

وفاز الحمام على الإسكندرية للبترول بهدف دون رد ليرتفع رصيد الحمام إلى 25 نقطة ويتوقف رصيد الإسكندرية للبترول عند 11 نقطة.

دوري القسم الثاني “ب “ المنصورة مركز شباب القزازين الأوليمبي سبورتنج

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