سفيان رحيمي يُطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة العين والنصر

طمأن النجم المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، الجماهير بعد فقدانه للوعي ونقله إلى المستشفى.

وكان سفيان رحيمي قد تعرّض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة العين ضد النصر، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإماراتي، والتي انتهت بهزيمة العين بنتيجة 1-3.

وشهدت المباراة فقدان سفيان رحيمي للوعي، بعد التحام قوي مع أحد لاعبي النصر، ليتم نقله إلى المستشفى، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على حالته الصحية.

سفيان رحيمي يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام النصر

ونشر سفيان رحيمي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء تواجده في المستشفى، معلقًا عليها:"الحمد لله أنا في صحة جيدة".

وأضاف:"كافة النتائج والفحوصات الطبية جاءت مطمئنة"، مختتمًا:"شكرًا لكل من سأل عني، أنا الحمد لله بخير".

سفيان رحيمي يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام النصر الإماراتي

ترتيب العين والنصر في الدوري الإماراتي

وبعد خسارة فريق العين الإماراتي بثلاثية، فإنه يتواجد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 35 نقطة، خلف كلًا من الوصل وشباب الأهلي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 45 و37 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق النصر الإماراتي حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 28 نقطة، خلف الشارقة صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

ترتيب العين والنصر في الدوري الإماراتي

وبعد خسارة فريق العين الإماراتي بثلاثية، فإنه يتواجد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 35 نقطة، خلف كلًا من الوصل وشباب الأهلي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 45 و37 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق النصر الإماراتي حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 28 نقطة، خلف الشارقة صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.