تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في دوري نايل، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لبطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في دوري نايل

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في دوري نايل، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط وسط الملعب: عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - رضا سليم - كريم فؤاد.

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ترتيب الأهلي وإنبي في دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة، وذلك بعد خوض 8 جولات حتى الآن.

بينما يتواجد فريق إنبي، بقيادة المدرب سيد ياسين، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 27 نقطة، خلف الاتحاد السكندري المتصدر بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد خوض 16 جولة حتى الآن.