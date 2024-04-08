الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعديل موعد مباراة حرس الحدود وغزل المحلة بدورى المحترفين

المحلة
المحلة

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود في منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني لدوري المحترفين لتقام يوم الثلاثاء 16 أبريل في الساعة الثالثة والنصف عصــرًا بدلا من الاثنين 15 أبريل.

المحلة يفوز وديًا على القزازين بهدف نظيف استعدادًا لمنافسات دوري المحترفين

فيما حقق الفريق الأول لنادي غزل المحلة الفوز على مركز شباب القزازيـن وديًا بهدف نظيف أحرزه اللاعب خالد الإخميمي، ضمن استعدادات غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد عيد عبدالملك لمباراة حرس الحدود الحاسمة في مشوار التأهل للدوري الممتاز، وخاض الفريق خلال فترة التوقف 6 مواجهات وديـة كان أبرزها أمام بيراميدز والإتصالات وانتهت المباراتان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويعوّل عيد على التناغم الكبير بين اللاعبين وحماسهم قبل موقعة المكس المهمة والمصيرية في مشوار الفريق هذا الموسم.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني لدوري المحترفين، الثلاثاء المقبل على استـاد المكس بالإسكندريـة. 

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ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة خلف المتصدر بتروجيت برصيد 54 نقطة.

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