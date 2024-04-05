إمام عاشور لـ"ع المسرح": "خالد أبوالفتوح فى غزل المحلة كان هيخلينى أبطل كورة"

وقال إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر: "خالد أبوالفتوح في غزل المحلة كان هيخليني أبطل كورة في آخر سنة ليا في المحلة مكنش مقتنع بيا نهائي اتكلمت معاه في النقطة ولكن هو كان بيعمل معايا حاجات أنا مكنتش فاهمها خالص".

العودة من الاحتراف

وأكد إمام عاشور، خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة": ؛فيه ظروف مريت بها محدش يعرف عنها حاجة في الاحتراف الدنيا كانت صعبة جدًا معرفتش أتأقلم ده الجزء اللي أحتاج إني أنساه في حياتي".

إصابة إمام عاشور

وكان إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت خلال شهر مارس الماضي بمشاركة أربعة منتخبات، على رأسها مصر، بالإضافة إلى كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وأعلن النادي الأهلي، غياب إمام عاشور عن المشاركة مع الفريق لمدة لا تقل عن شهرين، بعد الإصابة التي لحقت به في الكتف خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.