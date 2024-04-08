حسام أشرف يتصدر.. ترتيب هدافى دورى نايل قبل مباراة الأهلى وإنبى

يتصدر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة قائمة هدافي دوري نايل برصيد عشرة أهداف قبل مباراة اليوم بين الأهلي وإنبي بفارق هدف عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وبفارق هدفين عن المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباراة الأهلي وإنبي



1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد عشرة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد تسعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء .

3. المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" برصيد 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4. محمد سالم مهاجم المقاولون برصيد سبعة أهداف .

5. مصطفى زيكو" إف سي زد " برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء .

6. ميدو جابر والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " والجزائري أحمد قندوسي" سيراميكا كليوباترا "وفادي فريد "سموحة " وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم خمسة أهداف.

7. الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " وأحمد سيد زيزو "الزمالك" والغاني بنجامين بواتينج " الاتحاد السكندري" والجزائري غيلاس جناوي "المصري" والكونغولي فيستون ماييلي" بيراميدز " وحسام حسن "سموحة" وأحمد أمين أوفا "انبي" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وأسامة فيصل "البنك الأهلي "ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف .

8. رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست "الأهلي" وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي " ومحمد الشامي " المصري " ولكل منهم ثلاثة أهداف .

9. محمود قاعود والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا " طلائع الجيش " والسوداني سيف تيري " فاركو" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وشادي حسين "زد إف سي" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

10. كريم فؤاد والفلسطيني وسام أبوعلي وحسين الشحات "الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي وعمر الساعي "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" والتونسي معتز زدام "المصري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى وإبراهيم عادل "بيراميدز" وعمرو قلاوة " سموحة " وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا وعلي فوزي " انبي" ولكل منهم هدفين.

11. أحمد علاء "المقاولون" ومحمد فتح الله كماتشو " طلائع الجيش" ومحمد شكري والنيجيري جون إيبوكا ومحمد إبراهيم ومروان عثمان "سيراميكا كليوباترا" ومحمد هلال "البنك الأهلي" وأحمد شريف وعمرو جمال "فاركو" وأيمن سعد موكا ورضا صلاح "الجونة" والأوغندي الأن كيامبادي "الداخلية" والنيجيري فافور حكيم وعبد الرحمن سمانة وإسلام مرزوق وأحمد رضا "بلدية المحلة" ورأفت خليل ومحمد سمير وعبد الرحمن البانوبي " إف سي زد "ولكل منهم هدفين.