خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن عدم قناعة الإدارة بشكل كامل بمستوى بعض لاعبي الفريق في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ترى أن بعض اللاعبين مستواهم في التدريبات أفضل بكثير من المباريات الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك علامات استفهام على أدائهم.

ويرى مسئولو الزمالك أن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، يقوم بدور كبير مع اللاعبين في الجانب الفني والتكتيكي في التدريبات، لكن التطبيق في المباريات الرسمية يكون مختلفا.

وتابع المصدر: "الإدارة لا تعرف حتى الآن سبب تراجع مستوى بعض اللاعبين في اللقاءات الرسمية مقارنة بالتدريبات، حيث يكونون في مستويات مميزة في المران لكن خلال اللقاءات الرسمية يكون الأداء ضعيفا".

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ترى أن هناك سببا لذلك، وهو وجود توليفة بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى والحاجة إلى الانسجام بينهما، وهو ما سيتحقق بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أبدى أحمد حمدي، لاعب فريق الزمالك، سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع نهائي بالكونفيدرالية.

وقال اللاعب، في تصريحاته عقب اللقاء، إنه سعيد بهدفه الأول مع الزمالك، ويتمنى أن يكون انطلاقة له، وأشار إلى أن الجهاز الفني دفع به في مركز رقم 10 خلال اللقاء.

وأضاف أن جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، طالبه بالصبر ومنحه تعليمات قبل اللقاء باستغلال أي مساحات والتقدم والتسديد على المرمى.

وأوضح أن الزمالك يسعى للمنافسة على اللقب وحصد بطولة الكونفيدرالية.

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.