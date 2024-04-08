الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قمة الزمالك وموقعة مازيمبى.. ماذا ينتظر الأهلى عقب التأهل الأفريقى؟

الأهلي
الأهلي

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 22 في تاريخه والخامسة على التوالي، وذلك على حساب سيمبا التنزاني بالفوز بهدف نظيف ذهابا والفوز بهدفين دون رد إيابا.

ومع بلوغ المارد الأحمر، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ينتظر الفريق العديد من المواجهات الصعبة والقوية، في مسيرته المحلية والقارية، للدفاع عن لقبه في البطولتين، خلال المرحلة المقبلة.

وفما يلي مواعيد مباريات الأهلي، خلال أبريل الجاري

الإثنين 8 أبريل الجاري (اليوم)

الأهلي & إنبي .. العاشرة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر بدوري نايل، في سهرة رمضانية كروية.

الخميس 11 أبريل الجاري

زد & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد السلام أو القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل.

وتقام المباراة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الإثنين 15 أبريل الجاري

الزمالك & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل

وما يزال يمتلك المارد الأحمر 9 مباريات مؤجلة بدوري نايل، حيث لم يخض الفريق سوى 8 لقاءات فقط، دفعته للتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 17 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة أمام البنك الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة 4/3.

موعد مواجهتي مازيمبي المرتقبتين

الجمعة 19 أبريل الجاري

مازيمبي الكونغولي & الأهلي .. السادسة مساء (ستاد لوبومباشي).

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجمعة 26 أبريل الجاري

الأهلي & مازيمبي الكونغولي.. “السادسة أو التاسعة مساء” (ستاد القاهرة الدولي).

إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وذلك على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

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