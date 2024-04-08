الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يعود فريق الزمالك لمسابقة دوري نايل ويواجه الاتحاد السكندري متصدر جدول الدوري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن وخسر الزمالك أخر مبارياته في دوري نايل أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لكنه نجح في تجاوز مودرن فيوتشر والتأهل لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة.

ويتصدر الاتحاد السكندري جدول دوري نايل برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن انبي والمصري وحقق الاتحاد السكندري سبعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وله مباراة مؤجلة أخرى مع الأهلي من الأسبوع التاسع.

وقرر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عدم منح اللاعبين راحة وسيؤدي الفريق تدريبه الأخير يوم الأربعاء المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك ثم يتوجه الفريق إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويستعيد الاتحاد السكندري جهود بعض اللاعبين الذين غابوا عن المباراة الأخيرة أمام المصري ومنهم مورو ساليفو بعد انتهاء إيقافه وهشام صلاح بعد شفاءه من الإصابة.

في المقابل يحتل الزمالك المركز الخامس عشر في جدول دوري نايل برصيد 15 نقطة من 11 مباراة وحقق أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا.

ويستعيد الزمالك جهود الثلاثي سيف جعفر وعبدالله السعيد وناصر ماهر الذين غابوا عن مباراة مودرن فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري 

تقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في دوري نايل يوم الخميس المقبل مع وجود ستوديو تحليلى قبل وبعد المباراة وخلال فترة الإستراحة بين الشوطين يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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