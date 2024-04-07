الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

الزمالك
الزمالك

يكثف رجال الأمن بوزارة الداخلية، استعداداتهم الأمنية لتأمين مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي في العاشرة مساءً.
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي، باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وتقرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة.

وزارة الداخلية مودرن فيوتشر مباراة الزمالك مباراة الذهاب

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