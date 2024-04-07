وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار وزير الداخلية رقم 429 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

تقرر أن ترد الجنسية المصرية لكل من واحد وعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.