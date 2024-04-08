الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي بهدف نظيف

كهربا
كهربا

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره إنبي بهدف نظيف، ضمن اللقاء المقام بينهما مساء اليوم في دوري نايل.
هدد الأهلى مرمى إنبي في الثواني الأولى، بتسديدة من طاهر محمد طاهر اصطدمت ببودي سمير حارس إنبي وخرجت إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأولى، سدد موديست رأسية من الركنية مرت بجوار حارس إنبي.

وعاد موديست بالدقيقة 8، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بدفاعات إنبي وذهبت في يد بودي سمير بسهولة.

وجاء أول تهديد لمرمى الأهلي من إنبي، بالدقيقة 17 برأسية من أحمد نادر حواش تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير.

وأضاع موديست من جديد انفراد بالدقيقة 18، بعدما سدد رأسية وهو في المكان الخالي علت مرمى إنبي.

وبالدقيقة 21 سدد لاعب إنبي كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى مصطفى شوبير.

وأنقذ شوبير مرماه من انفراد تام بالدقيقة 28، بعدما خرج من مرماه وأبعد الكرة برأسه.

وبالدقيقة 37، سدد مروان عطية كرة من خارج منطقة الجزاء علت مرمى بودي سمير حارس إنبي.

وفي الدقيقة 38 سدد مروان عطية كرة قوية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بودي سمير.

وقبل الشوط بدقيقة منح كهربا الأهلي الهدف الأول، بالدقيقة 44 برأسية متقنة، بعد عمل فردي رائع من طاهر محمد طاهر من على الجناح الأيسر.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في دوري نايل

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط وسط الملعب: أفشة - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية 

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

تقام المباراة ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لبطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

وانطلقت مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

تُذاع مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1.HD

 

الاهلى انبى دوري نايل طاهر كهربا

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