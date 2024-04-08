الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى غياب الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ 18 بدورى نايل

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تتأهب جميع أندية الممتاز، لانطلاق بداية الدور الثاني بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، عقب إسدال الستار رسميا على منافسات الدور الأول، بمواجهة يتيمة جمعت بين بيراميدز وطلائع الجيش، الجمعة الماضية على ستاد الدفاع الجوي، حيث انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت منافسات الدور الأول بدوري نايل، العديد من المؤجلات بلغت 15 فقط للكبيرين الأهلي والزمالك، بخلاف مؤجلات أخرى لبيراميدز ومودرن فيوتشر، والجونة والمصري البورسعيدي.

ومن المقرر إقامة بعض مؤجلات الدور الأول خلال الفترة من 8 أبريل الجاري وتستمر حتى يوم 15 من الشهر ذاته، من بينها قمة الأهلي والزمالك، والمؤجلة من الجولة العاشرة.

وتنطلق غمار منافسات الدور الثاني بدوري نايل، اعتبارا من يوم 17 أبريل الجاري، وتستمر حتى يوم 19 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار 3 أيام متواصلة، بإقامة 7 مباريات من أصل 9.

وتشهد الجولة ذاتها غياب الكبيرين الأهلي والزمالك، عن الساحة المحلية، بسبب ارتباطاتهما القارية، بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، عقب نجاحهما في بلوغ المربع الذهبي للبطولتين.

وكان المارد الأحمر، نجح في خطف بطاقة العبور، وذلك على حساب سيمبا التنزاني بالفوز ذهابا 1/0، وإيابا 2/0.

أما الفارس الأبيض، فأقصى مودرن فيوتشر بالفوز عليه ذهابا بنتيجة 2/1، والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

وفما يلي مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر بدوري نايل

الأربعاء 17 أبريل الجاري

الجونة & سموحة .. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

إنبي & الداخلية .. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

وكان الداخلية، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

البنك الأهلي & طلائع الجيش .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

وكان طلائع الجيش، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

الخميس 18 أبريل الجاري

سيراميكا كليوباترا & الاتحاد السكندري .. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

وكان الاتحاد السكندري، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الإسماعيلي & زد .. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

وكان زد، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

موردن فيوتشر & فاركو .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

وكان مودرن فيوتشر، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

الجمعة 19 أبريل الجاري

بلدية المحلة & المقاولون العرب .. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة).

وكان بلدية المحلة، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

دوري نايل مواعيد مبارات الجولة الـ18 مواعيد مباريات الجولة الـ18 بدوري نايل الاهلي والزمالك مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر

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