الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام أتالانتا بالدورى الأوروبى

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره أتالانتا الإيطالي، على ملعب "أنفيلد رود"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يستضيف أتالانتا في ربع نهائي الدوري الأوروبي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل وضع قدم في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي بشكل مبكر، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويأمل محمد صلاح ورفاقه في الاستمرار بتقديم الأداء الجيد خلال الموسم الجاري، بعدما قادوا الفريق نحو صراع شرس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع أرسنال ومانشستر سيتي.

وخاض محمد صلاح 6 مواجهات أمام فريق أتالانتا الإيطالي في جميع المسابقات، التي أسفرت عن كفة متوازنة، بعدما حقق "مو" انتصارين، ومثلهما تعادلين وكذلك هزيميتن، وخلال هذه المباريات سجل محمد صلاح هدفًا وقدم 3 ثلاث تمريرات حاسمة.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أتالانتا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، في محاولة لحسم بطاقة التأهل للدور التالي من الدوري الأوروبي مبكرًا، قبل خوض لقاء الإياب المُقرر إقامته على ملعب "جيويس".

ويعاني فريق أتالانتا، بقيادة المدرب جيان بييرو جاسبريني، من تراجع النتائج هذا الموسم، آخرها الهزيمة أمام كالياري بنتيجة 1-2 ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليحتل المركز السادس برصيد 50 نقطة حتى الآن.

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مشوار ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي

وكان فريق ليفربول قد تأهل للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 11-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

وكان فريق أتالانتا قد تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب على سبورتنج لشبونة البرتغالي بتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

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