الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يستضيف دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

جريدة الدستور

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام دورتموند

يأمل فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال هذا الموسم، ومحاولة إقصاء دورتموند من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فياريال بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق بروسيا دورتموند، تحت قيادة المدرب الألماني إدين تيرزيك، الذي يريد الإطاحة بأتلتيكو مدريد، وتحقيق إنجاز التأهل للدور نصف النهائي من التشامبيونزليج للموسم الجاري.

ويعاني فريق بروسيا دورتموند من تراجع الأداء بشكل ملحوظ محليًا، وخاصة بعد خسارته الأخيرة أمام شتوتجارت بهدف نظيف في الدوري الألماني، وتواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة حتى الآن.

مشوار أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما صعد فريق بروسيا دورتموند للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على “بي إس في آيندهوفن” الهولندي بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من التشامبيونزليج.

أتلتيكو مدريد الإسباني بروسيا دورتموند الألماني دوري ابطال اوروبا إدين تيرزيك دييجو سيميوني

مواد متعلقة

صراع نارى بين باريس سان جيرمان وبرشلونة فى ربع نهائى دورى الأبطال

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر