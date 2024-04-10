أتلتيكو مدريد يستضيف دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام دورتموند

يأمل فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال هذا الموسم، ومحاولة إقصاء دورتموند من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فياريال بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق بروسيا دورتموند، تحت قيادة المدرب الألماني إدين تيرزيك، الذي يريد الإطاحة بأتلتيكو مدريد، وتحقيق إنجاز التأهل للدور نصف النهائي من التشامبيونزليج للموسم الجاري.

ويعاني فريق بروسيا دورتموند من تراجع الأداء بشكل ملحوظ محليًا، وخاصة بعد خسارته الأخيرة أمام شتوتجارت بهدف نظيف في الدوري الألماني، وتواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة حتى الآن.

مشوار أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما صعد فريق بروسيا دورتموند للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على “بي إس في آيندهوفن” الهولندي بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من التشامبيونزليج.