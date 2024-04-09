الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أقدام تساوى «مليارات».. قمة نارية بين ريال مدريد وسيتى بدورى الأبطال (إنفوجراف)

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أقدام تساوى «مليارات»

وبهذا الصدد، نستعرض لكم القيمة التسويقية لناديى ريال مدريد ومانشستر سيتى واللاعبين، وذلك على النحو التالى:

ويحمل فريق ريال مدريد الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًا.

بينما حصد فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2022 /2023.

أقدام تساوى «مليارات» بين ريال مدريد ومانشستر سيتى

مشوار ريال مدريد ومانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا

كان فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد تأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على لايبزيج الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

بينما خطف فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

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