6 لاعبين فى قائمة غيابات المصرى لمباراة فيوتشر بدورى نايل

تأكد غياب ستة لاعبين عن قائمة فريق النادي المصري لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق مودرن فيوتشر، والمقرر قامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم قائمة الغيابات كل من: صلاح محسن لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، وكذلك كريم العراقي لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة ذاتها، بالإضافة ليوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة، ويستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق، والذي أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبي بالنمسا، والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر تجهيزه للمباريات بعد تماثله للشفاء من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان فريق المصري قد اختتم استعداداته للمباراة بمعسكره المغلق المقام بأحد الفنادق بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي شهد تدريبات متنوعة على خطة اللقاء والتي جائت متوازنة بين الدفاع والهجوم لمواجهه فريق فيوتشر.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الرابع بحدول تدريب دوري نايل برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.