بفرمان علي ماهر.. المصري في إجازة سلبية لمدة 24 ساعة

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية اليوم لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا السبت استعدادا لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق مودرن فيوتشر والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن ناحية اخرى تأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق عن المباراة وذلك عقب حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة الامس أمام الاتحاد السكندري والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الانذار الثالث.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي قد تقدم بمذكرة احتجاج ضدد الحكم عبد العزيز السيد عقب قراراته التحكيمية تجاه فريق المصري خلال مباراة الفريق امام الاتحاد السكندري والتي جاءت قراراته المثيرة للجدل طوال المباراة لايقاف مسيرة المصري المنافس على صدارة ترتيب المسابقة مطالبا لجنة التحكيم بعدم اسناد له أية مباريات مستقبلية للمصري مع المطالبة باسناد المباريات المقبلة للفريق لحكام دوليين خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة من عمر المسابقة.