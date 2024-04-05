الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندري يقلب تأخره أمام المصري لفوز مثير في الدوري

المصري والاتحاد السكندري
المصري والاتحاد السكندري

قلب فريق الاتحاد السكندري تأخره بهدفين لهدف إلى فوز بنتيجة 3-2 على المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب في الجولة 17 من دوري نايل.

سجل ثلاثية الاتحاد كلا من باهر المحمدي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية وبنجامين بواتينج في الدقيقة 74 وكريستوفاو مابولولو في الدقيقة 91.

أما هدفي المصري فسجلهما فخر الدين بن يوسف وجيلاس قناوي في الدقيقتين 54 و61.

وارتقى الاتحاد السكندري إلى صدارة الترتيب بعد هذا الفوز برصيد 27 نقطة متفوقًا على إنبي والمصري بفارق الأهداف.

 

أحداث الشوط الأول

أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي، بالتقدم بهدف دون رد في الجولة 17 من بطولة دوري نايل.

سجل الهدف باهر المحمدي مدافع المصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

جاء الهدف بعدما أرسل شريف رضا الكرة لداخل منطقة الجزاء وحاول باهر المحمدي تشتيت الكرة من على القائم الأول ولكن مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وسجل مابولولو هدف ثاني في الدقيقة 15 لكن بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على مابولولو لصالح باهر المحمدي قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 20 كريم العراقي أرسل تمريرة من جهة اليمين قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ميدو جابر أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 43، صلاح محسن توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة على يسار الحارس مهدي سليمان ولكن تصدى لها الأخير.


أحداث الشوط الثاني

استطاع فريق المصري أن يسجل التعادل في الدقيقة 53 بعد أن مرر بن يوسف الكرة لميدو جابر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة وتصدى لها الحارس ولكن تابعها فخر الدين بن يوسف بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وأضاف جيلاس قناوي الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تمريرة بينية من ميدو جابر من خارج منطقة الجزاء استلمها غيلاس قناوي من داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وتلقى المصري ضربة قوية في الدقيقة 66 بعد طرد صلاح محسن نتيجة تدخل قوي على كريم الديب في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 74 نجح بنجامين بواتينج في تسجيل التعادل لصالح الاتحاد بعد استخلاصه للكرة داخل منطقة الجزاء وتسديد الكرة بقدمه اليسرى على يمين محمود جاد.

وفي الدقيقة 79 سجل مابولولو هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وحصل مابولولو على ركلة جزاء في الدقيقة 90 تمكن اللاعب ذاته من تسجيلها بنجاح.
 

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