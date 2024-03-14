الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الرباط الصليبي" تنهي موسم أحمد أيمن منصور مع المصري

اصابة احمد ايمن منصور
اصابة احمد ايمن منصور بقطع فى الرباط الصليبى

قال الدكتور محمود الشحات، طبيب فريق النادي المصري، إن تقارير الأشعة التشخيصية بالرنين المغناطيسي التي خضع لها أحمد أيمن منصور، لاعب فريق النادي المصري، أمس الأربعاء، أثبتت إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وسيخضع اللاعب لتدخل جراحي في احد المركز المتخصصة في جراحات الركبة.

وأوضح طبيب الفريق، أن إدارة النادي المصري ستبدأ على الفور في اتخاذ كل ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب، حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

وكان اللاعب أحمد أيمن منصور، قد تعرض لالتواء في مفصل الركبة اليسرى في كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق زد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، أول أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث تم استبدال اللاعب على الفور وفحصه مبدئيا بواسطة الدكتور محمود الشحات، وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

وعلى جانب آخر، يستأنف فريق المصري تدريباته السبت المقبل عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم علي ماهر، المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل الإيجابي أمام فريق زد بهدفين لكل فريق، ويستعد الفريق البورسعيدي لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري عقب استئناف مباريات دوري نايل في الأول من أبريل المقبل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مياريات الجولة السابعة عشر من دوري نايل.

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