رسائل الرياضيين للرئيس السيسي.. كامل أبو علي: الاستمرار في دعم الأندية الشعبية

يدين نادى المصري البورسعيدي للرئيس عبدالفتاح السيسى بالفضل، بعد توجيهاته بإعادة إنشاء ستاد المصرى، فى نفس المكان التاريخى للاستاد القديم، واستجابته لكل جماهير بورسعيد ليكون الاستاد الجديد على غرار الملاعب العالمية.

وطالب كامل أبوعلى رئيس النادى المصرى البورسعيدى، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ولايته الثالثة، بضرورة الاستمرار فى دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، فهي الأحق بالرعاية والاهتمام للوفاء بالتزامتها خلال المرحلة القادمة مع ضرورة العمل على تطوير الملاعب المصرية بشكل جيد للوصول إلى الأفضل دائمًا.

وأنه بمساعدة الدولة للاندية الشعبية، سيتم زيادة مميزاتها وعوائدها المالية للخروج من الأزمات المالية التي تمر بها وحتى تستطيع مجاراة ما يحدث فى سوق الانتقالات والتطور الكبير الذى يحدث فى كرة القدم.

وناشد كامل أبوعلى الرئيس السيسي، بفتح الباب لتمكين أكثر للشباب فى مختلف الهيئات ووالأندية الرياضية، لما يتميزون به من فكر جديد ومختلف.

وتشهد الجلسة البرلمانية غدًا الثلاثاء، أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يصل موكب الرئيس إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وسط عروض جوية في السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر، احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.