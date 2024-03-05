الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غدا الأربعاء.. انطلاق منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف

بطولة السباحة والزعانف
بطولة السباحة والزعانف

تنطلق غدا الاربعاء، منافسات المرحلة الاولى من بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف التي تستضيفها بورسعيد في الفترة من السادس للتاسع من مارس الجاري، بحمام السباحة الاوليمبي بالمدينة الرياضية تحت رعاية سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي والعربي للغوص.

وأكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن بطولة كأس مصر يشارك بها 2000 سباح وسباحة يمثلون 65 منشأة رياضية للمرحلة السنية 11، 12، 13 سنة التي تستضيفها بورسعيد لأول مرة لما تضمه من منشأات رياضية تؤهلها لنجاح البطولة هم:

الإسماعيلي ، المصري البورسعيدي ، الإتحاد السكندري ، إنبي ، سموحة ، إتحاد الشرطة الرياضي ، المقاولون العرب ، وادي دجلة ، بيراميدز ، كهرباء الإسماعيلية ، الجيش ، السكة الحديد ، القناة ، شباب المنشية ، الديب ، شباب الجزيرة ، التوكيلات الملاحية ، هايكستب ، الطيران ، الضاهر ، الغابة ، التمساح ، النصر ، بورفؤاد ، التل الكبير ، المريخ ، الفنار ، شباب الإستاد ، بورسعيد ، الرياضي البحري ، منطقة القاهرة ، حلوان ، كشافة البحرية بالجيزة ، أبو قير ، شباب بنها ، رايا ، العاشر ، المقطم ، غزل بورسعيد ، المنطقة الإقتصادية ، أرض اللواء ، جرين هيلز ، بيطاش ، التجديف ، العبور ، سبورتنج ، دمنهور ، الأسطول ، صيد القاهرة ، بروسيا ، البطل الأوليمبي ، الجهاد ، الصفا ، مصر للبترول ، ميت غمر ، الأندلس ، زندا ، فاروس ، ميج أكاديمي ، إيج أكاديمي ، إن سي واي ، تي إم أكاديمي.

وتابع: تم توجيه الدعوة إلى القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة على رأسهم اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم. 

واختتم "حمص " أن بورسعيد أصبحت بفضل جهود المسؤلين منارة رياضية لإستضافة كافة البطولات على مستوى الجمهورية في جميع الألعاب بكافة إنتمائتها.

 

 

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