"المصري" يستقبل لميس إسلام بطلة قادرون باختلاف ويكرمها

استقبلت إدارة النادي المصري عصر اليوم الإثنين، لميس إسلام إحدى مبدعات "قادرون باختلاف" والتي تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت الأربعاء الماضي بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة قبل أن يتم تكريمها من اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وخلال اللقاء الذي حضره رجب عبد القادر نائب رئيس النادي والمهندس عماد البرشة عضو مجلس الإدارة واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي تم تسليم لميس وأسرتها بطاقة العضوية العاملة للنادي والتي قرر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي منحها لها وتم تقديم درع وقميص وشعار المصري لأفراد أسرة لميس التي ألقت قصيدة شعرية عن النادي المصري نالت إعجاب جميع الحضور.

ومن ناحية أخرى، يختتم فريق المصري مساء اليوم استعدادته للقاء فريق سموحة غدا بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري نايل.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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