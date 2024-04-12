شوبير يستنكر مقاطعة جماهير الأهلى حضور مباريات الفريق

طالب الإعلامي أحمد شوبير، بضرورة الحشد الجماهيري في مباريات الأهلي المقبلة، مستنكرًا مقاطعة عدد كبير من الجماهير حضور المباريات.

وشهدت مباراة الأهلي وزد إف سي، حضور عدد قليل من الجماهير في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

ونشر شوبير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: " لا من مصلحة جمهور الأهلي مقاطعة المباريات أيا كانت الأسباب ولا من مصلحة الإدارة عدم الاستماع لمطالب الجمهور لابد من وسيلة اتصال وتفاهم بين الطرفين لضمان عودة الجماهير إلى المدرجات بكل أمان وسلام واحترام.. وبعدين هو مش الشعار جمهوره ده حماه؟؟".

وأضاف: "أنا ماليش في الجدل والرد على كل الرسايل مع خالص احترامي لكل الآراء لكن كلامى كان واضح جدا وقلت أن الجمهور لازم يتواجد بتوفير الأمان والسلام وأكيد الاحترام سواء من الجماهير أو المسئولين اعتقد كلامى واضح جدا".

منشور الإعلامي أحمد شوبير

يأتي حديث شوبير في الوقت الذي طالب فيه مارسيل كولر المدير الفني للفريق بحضور الجماهير بكثافة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها الإثنين المقبل ببطولة الدوري.‏