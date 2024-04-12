ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعد مباريات أمس، والتي كانت مواجهة الأهلي مع "زد" والزمالك مع الاتحاد السكندري، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة للبطولة.

ونجح الزمالك بتحقيق فوز ساحق على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليضيف الفارس الأبيض ثلاث نقاط إلى رصيده ويرفع من طموحاته في المنافسة على الصدارة.

في الوقت ذاته عاود الأهلي الانتصارات بعد خسارة وتعادل، محققًا فوز صعب على "زد" بهدف وحيد سجله وسام أبو علي، وانتهت المباراة بهدف نظيف للأهلي، مما يعزز المنافسة ويعيد الأمل للفريق في التواجد في المراكز المتقدمة في ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعد مباريات أمس