الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعد مباريات أمس

الدوري المصري
الدوري المصري

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعد مباريات أمس، والتي كانت مواجهة الأهلي مع "زد" والزمالك مع الاتحاد السكندري، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة للبطولة.

ونجح الزمالك بتحقيق  فوز ساحق على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليضيف الفارس الأبيض ثلاث نقاط إلى رصيده ويرفع من طموحاته في المنافسة على الصدارة.

في الوقت ذاته عاود الأهلي الانتصارات بعد خسارة وتعادل، محققًا فوز صعب على "زد" بهدف وحيد سجله وسام أبو علي، وانتهت المباراة بهدف نظيف للأهلي، مما يعزز المنافسة ويعيد الأمل للفريق في التواجد في المراكز المتقدمة في ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعد مباريات أمس

الترتيب

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

بيراميدز

14

8

5

1

20

10

10

29

2

إنبي

17

8

4

5

21

16

5

28

3

الاتحاد

16

7

6

3

21

19

2

27

4

المصري

16

8

3

5

24

23

1

27

5

نادي زد

17

5

9

3

20

17

3

24

6

سيراميكا كيلوبترا

15

6

4

5

25

17

8

22

7

الجونة

16

5

7

4

21

22

-1

22

8

سموحة

16

5

7

4

14

16

-2

22

9

الأهلي

10

6

3

1

23

11

12

21

10

الجيش

15

5

6

4

14

12

2

21

11

نادي فيوتشر

14

5

5

4

14

12

2

20

12

الزمالك

12

5

3

4

20

13

7

18

13

البنك الأهلي

17

5

3

9

23

24

-1

18

14

الاسماعيلي

16

4

5

7

15

18

-3

17

15

بلدية المحلة

16

4

4

8

19

33

-14

16

16

فاركو

15

2

6

7

15

22

-7

12

17

المقاولون العرب

16

2

6

8

17

26

-9

12

18

الداخلية

16

1

6

9

5

20

-15

9

 

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعد مباريات أمس الاهلي والزمالك الاهلى الزمالك

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